ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಸೊಯೆಝ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು 17 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶಿ ಕೋಚ್ ನೇಮಕಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಬುಧವಾರ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಯುರೋಪಿನ ಹೆಸರಾಂತ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸೊಯೆಝ್ ಅವರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ (1995–2010) ಆಡಿದ್ದರು. 196 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 195 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2016 ಮತ್ತು 2020ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿದ್ದ ಅವರು 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>