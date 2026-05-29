ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್: ಮಂಗಳೂರು ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲಿ ಕಮಾಲ್‌

ಮಂಗಳೂರು: ವೇಗ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹಕ ರೈಡ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ಕಮಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ನಗರದ ಮಂತ್ರ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಲಿ ಒಟ್ಟು 13.83 (8+5.3) ಸ್ಕೋರು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರ್ ಒಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾನ್ವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 6 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಗೋವಾದ ಸುಗರ್ ಶಾಂತಿ, ಮುಂಬೈಯ ಇಶಿತಾ ಮಾಳವೀಯ, ದೇವಿ ರಾಮನಾಥನ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರೂ ಫೈನಲ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಲಿ, ಇಶಿತಾ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಅರುಣ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಶಿತಾ 6.40 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ರಾಮನಾಥನ್ 5.90 ಮತ್ತು ಸಾನ್ವಿ 5.37 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದರು. 3ನೇ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಗರ್ ಶಾಂತಿ 11 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೆಲ್ವಂಗೆ 5.33 ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ 12 ಹೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ರಮೇಶ್ ಬೂದಿಹಾಳ್, ಲಿಟಲ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರೊದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸವಿರಾಜ್ ಬಾಬು, ಏಷ್ಯನ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ (12.90) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಯಿನ್ ಅರುಣ್, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಜೀಶ್ ಅಲಿ, ಅಖಿಲನ್, ಸಂಜಯ್ ಸೆಲ್ವಮಣಿ, ಹರೀಶ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ರೂಬನ್ ಮತ್ತು ಸೋಮ್ ಸೇಥಿ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರ, ರಾಜು ಪೂಜಾರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರ, ಆಕಾಶ ಪೂಜಾರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಪಿ, ತಯಿನ್ ಅರುಣ್, ಸೋಮ್ ಸೇಥಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಶ್ರೀರಾಂ, ಶೇಕ್ ದಾವೂದ್, ಯೋಗೇಶ್, ಹಾರೂಸ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಶಂಕು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಿ, ಶೇಕ್ ದಾವೂದ್, ಯೋಗೇಶ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಶ್ರೀರಾಂ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮುಕೇಶ್, ಲಿಖಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾಂತ್ ಸತೀಶ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.