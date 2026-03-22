ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸಯ್ಯದ್ ಶಬೀರ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಜಿ.ಜೆ. ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.

18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು 47.73 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಸಯ್ಯದ್ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾನಿಷ್ ವಿಜಯ್ ಗದ್ದಂ (48.17ಸೆ) ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಒಇ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಹರಿಹರಣ್ ಆರ್ (48.31ಸೆ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿ 53.55 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿದ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್ (53.31ಸೆ) ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುನ ರಶ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ (53.62ಸೆ) ಬೆಳ್ಳಿ ಜಯಿಸಿದರು.

ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್ (45.26ಸೆ) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಎನ್ಸಿಒಇ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಮನು ಟಿ.ಎಸ್ (45.96ಸೆ) ಬೆಳ್ಳಿ, ದೆಹಲಿಯ ಅಮೋಜ್ ಜೇಕಬ್ (45.99ಸೆ) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.