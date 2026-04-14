ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಂಡವೀಯ ಸನ್ಮಾನ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಚರಿ ಪ್ಯಾರಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಸೋಮವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 30ರಿಂದ ಏ.4ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 21 ದೇಶಗಳಿಂದ 113 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಬಿಲ್ಗಾರರ ತಂಡವು 7 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಭಾರತದ ತುಕಡಿಯಲ್ಲಿ 21 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 39 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>'ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶದ ಗೆಲುವು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿಪಟುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಂಡವೀಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳನ್ನುಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ ಯನ್ನು ಸಚಿವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಒಡಿಶಾದ ಪ್ಯಾರಾ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಪಾಯಲ್ ನಾಗ್, 'ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತುಕಡಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಂಗೀರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪಾಯಲ್ ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುದಾಘಾತದಿಂದ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಭುಜದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಲ್ಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿ ಗೊಳಿಸಲು' ಎಂದು ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ 6 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 5 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.