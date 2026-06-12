ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಣದ ‘ಸಿಡಿಗುಂಡು’ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದು ನಿಖರ ಗುರಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡೆಯೊಳಗಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಿಡಿಗುಂಡಿನಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. </p>.<p>ರಾಣಾ ಅವರು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 28ರಂದು ಐವತ್ತನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಮನು ಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶೂಟರ್ಗಳು ಇದೇ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಅವರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಹಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪರವಾದ ಗಟ್ಟಿಧ್ವನಿಯೊಂದು ಸ್ತಬ್ಧವಾದಂತಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ರಾಣಾ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶೂಟರ್ ಹೌದು. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದವರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಾಧನೆಯೇ ತುಂಬಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದವರು ರಾಣಾ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. </p>.<p>25 ಮೀ ಸೆಂಟರ್ ಫೈರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್, 25 ಮೀ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್, 10 ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಾಗೂ 10 ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪೇರ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 1994 ರಿಂದ 2006ರವರೆಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ , ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಚಿನ್ನ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 5 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಇವೆ. 1996ರ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಹವ್ಯಾಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ. ಜಸ್ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರು ಕೂಡ ಅವರೇ. 1971ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟನ್ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾರಾಯಣಸಿಂಗ್. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಇದ್ದರು. </p>.<p>2006ರ ದೋಹಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ತಲೆಸುತ್ತು ಕಾಡಿದ್ದರೂ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಛಲ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. </p>.<h2>ಮನು ‘ಡಬಲ್ ಪದಕ’</h2>.<p>2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರು ರಾಣಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. </p>.<p>ಮನು ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನು ಅವರ ಮೇಲ್ಚಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಹೈಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿಯರೆ ಬೇಚಾಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಅದಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಿಂದ ದೂರದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ನಂತರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ಫೆಡರೇಷನ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುತ್ತಲೇ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಶೇ 1ರಷ್ಟು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಮನು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಂಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಿಂದ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ದೂರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮನು ಕೂಡ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದಿದ್ದರು. </p>.<p>ಏನೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ಅವರು ವಿಚಲಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಪದಕ ಜಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಂತೂ ದಿಟ.</p>.<h2><strong>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ರಾಣಾ </strong></h2><p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ (49) ಅವರು ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದರು. ದೆಹಲಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ‘ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಎದೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಆರ್ಎಐ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಿಕೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಅವರ ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ರಾಣಾ ಮಗಳು ದೇವಾಂಶಿ ಮಗ ಯುವರಾಜ್ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ಶೂಟರ್ಗಳಾದ ಸಹೋದರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>