ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್‌: ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಭಾಂಬ್ರಿ– ಗೊರಾನ್ಸನ್

<p><strong>ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್:</strong> ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಯುಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಜೊತೆಗಾರ ಆಂಡ್ರೆ ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಎಟಿಪಿ 1000 ಮಟ್ಟದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಡಬಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಕಿ– ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಜೋಡಿ 6–1, 60–3 ರಿಂದ ಡೇವಿಡ್ ಪೆಲ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್)– ಫ್ಯಾಬ್ರಿಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್) ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಪೆಲ್–ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜೋಡಿ 66 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಡಬಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಸಗಿತು. </p>.<p>ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡರ್ ಅರೆಂಡ್ಸ್– ಜಿರಿ ಲೆಹಚ್ಕಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಷ್– ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ಪೂಲ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು. </p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾಂಬ್ರಿ 23ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>