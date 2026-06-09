ಭಾರತ ಯೋಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಂಕಡಿಯಾ ಕೆರೆಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ‘ಏಕ ಅರೇನಾ’ದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಡೆದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುವೈಸಿ 2026) ಸೋಮವಾರ ತೆರೆಬಿತ್ತು. ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>79 ದೇಶಗಳ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಗಪಟುಗಳು ಈ ‘ಯೋಗಾಸನ ಸಂಭ್ರಮ’ದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಭಾರತವು ‘ಸ್ವರ್ಣ ಶತಕ’ (102) ಸಾಧಿಸಿತು. 9 ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿ 114 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಪಾನ್ ತಲಾ 3 ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳ 1 ಸ್ವರ್ಣ, 36 ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿ 52 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು 1 ಚಿನ್ನ, 13 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 11 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಯೋಗಾಸನ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬಲ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಿತು.</p>.<p>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯೋಗಾಸನ (ವೈಯಕ್ತಿಕ), ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಕಾಲುಗಳ ಸಮತೋಲನ (ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್), ಕೈಗಳ ಸಮತೋಲನ (ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್), ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಸುಪೈನ್, ಕಲಾತ್ಮಕ (ವೈಯಕ್ತಿಕ), ಕಲಾತ್ಮಕ (ಡಬಲ್ಸ್), ಕಲಾತ್ಮಕ (ಗುಂಪು), ಲಯಬದ್ಧ ಯೋಗಾಸನ (ಡಬಲ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯೋಗಾಸನ (ಗುಂಪು) ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್, ‘ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಯೋಗಾಸನದ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೋಗಾಸನದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ:</strong> ಭಾರತದ ಯೋಗಪಟುಗಳು ಅಂತಿಮದಿನವೂ ಪದಕಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ‘ಯೋಗಾಸನ ಲೋಕ’ದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿರುವ ಜಪಾನ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಸಿಂಗಪುರದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ‘ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ದಾಸ್ 45.79 ಸ್ಕೋರ್ನೊಡನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಐಝನ್ ಕುವಾನಿಶ್ಬಯೇವಾ (39.69) ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ಚಡ್ಯನ್ ಪಾರಿಯರ್ (35.05) ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಜತ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಜೀತ್ ಕರ್ಮಾಕರ್ (45.42) ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧುವರ್ಮಾ (44.08) ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ‘ಸುಪೈನ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು.</p>.<h2>ವಿರಾಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ನಬಿಲಾಗೆ ಪಂಚ ಪದಕ </h2><p>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ನಬಿಲಾ ಸೊಲ್ ಬರಾಝಾ ಅವರು ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಏಕೈಕ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶವು ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣರಾದರು. ತಾರಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ರೊಸಾರಿಯೊ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಬಿಲಾ ಯೋಗ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ‘ಯೋಗ ಗುರು’ವಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತಾವು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಬಿಲಾ ‘ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಬ್ಯಾಕ್ಬೆಂಡಿಂಗ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಲವರು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>