ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ಭಾರತ ಯೋಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ಗೆ ತೆರೆ; 102 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಆತಿಥೇಯರು
ಬಾಲರಾಜ್‌ ಎಸ್‌.
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 23:05 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 23:05 IST
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ಐದು ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ನಬಿಲಾ ಸೊಲ್‌ ಬರಾಝಾ –ಚಿತ್ರ: ‘ಸಾಯ್‌’
ಐದು ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ನಬಿಲಾ ಸೊಲ್‌ ಬರಾಝಾ –ಚಿತ್ರ: ‘ಸಾಯ್‌’
IndiasportsYogayogasana

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