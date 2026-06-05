ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್: ಸಿಂಧು, ಆಯುಷ್ ನಿರ್ಗಮನ

<p>ಜಕಾರ್ತಾ (ಪಿಟಿಐ): ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆನ್ ಸೆ ಯಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತರು. ಈ ಬಾರಿ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯ 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ಹೋದ ವಾರ ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಸೋತಿದ್ದ ಸಿಂಧು 17–21, 14–21 ರಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆನ್ ಅವರು ಸಿಂಧು ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲೂ ಜಯಗಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ– ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಕೌಶಲ ತೋರಿದರಷ್ಟೇ. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 10–10ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಸಿಂಧು ಒಮ್ಮೆ 15–14ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆನ್ ಈ ವೇಳೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿ 19–16ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಿಂಧು ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಆನ್ ಅವರು ಸ್ಥಿರ ಆಟ, ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಲೀ ಚಿಯುಕ್ ಯಿಯು ಅವರಿಗೆ 21–16, 13–21, 14–21ರಲ್ಲಿ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ಹರಿ–ಅರ್ಜನ್ ಮುನ್ನಡೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನ್ ಅಮ್ಸಕರುಣನ್– ಎಂ.ಆರ್.ಅರ್ಜುನ್ ಜೋಡಿ ತಮಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆರನ್ ಥಾಯ್– ಕಾಂಗ್ ಕಾಯ್– ಷಿಂಗ್ (ಮಲೇಷ್ಯಾ) ಜೋಡಿಯನ್ನು 16–21, 21–15, 21–19 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ 1000 ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ– ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 30ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಹರನ್– ಅರ್ಜುನ್ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಪುಟಿದೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಜಯಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಪಡೆದು 48 ನಿಮಿಷಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-583468944</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>