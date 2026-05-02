ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು: ಕಳವಳ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜನ್ಸಿ (ಐಟಿಎ) ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಪರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಏಜನ್ಸಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಭಾರತ 2036ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ಬಯಸುವುದಾದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಐಟಿಎ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕೊಹೆನ್ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ 'ದಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಭಾರತದ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು ಜಾಗಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ (ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ) ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಪರ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ 50 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳ ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಐಟಿಎ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಇಟಲಿಯ ಮಿಲಾನೊ ಕೊರ್ಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ತಡೆಘಟಕ (ನಾಡಾ) ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಐಟಿಎ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಮುತುವರ್ಜಿ ತಮಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದರು</p>.<p>'ಆದರೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು (ಭಾರತ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ' ಎಂದು ಕೊಹೆನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.</p>