<p><strong>ಕೈರೊ:</strong> ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರು ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀ. ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಪುರುಷರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಣವ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೆ ಚಿನ್ನ. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಎರಡು ಚಿನ್ನಗಳ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 354.6 ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿ, ತಟಸ್ಥ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದರ್ಯಾ ಚುಪ್ರಿಸ್ (354.4) ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದರು. ತಟಸ್ಥ ತಂಡದ ಎಲಿನಾ ಕ್ರೆಟಿನಿನಾ (343.3) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಚಿ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಏರಿದ್ದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಶೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 578 ಸ್ಕೋರ್ನೊಡನೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು 630.9 ಸ್ಕೋರ್ನೊಡನೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿನವ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಶು ದೇವಾಂಗನ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನರೇನ್ (229.5) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸೊಖಿಬೋವ್ (251.2) ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಸೊಫೊಕ್ಲಿಯಸ್ (250.2) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-51-2006438976</p>