ಮ್ಯೂನಿಚ್‌: ಮೇ 26ರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌

ಮ್ಯೂನಿಚ್: ಯುವ ಶೂಟರ್ಗಳಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಬುತಾ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ (ರೈಫಲ್/ಪಿಸ್ತೂಲ್) ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು 10 ಮೀ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 80 ದೇಶಗಳ 696 ಶೂಟರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ 22 ಶೂಟರ್ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಾಕ್ಷಿ ಪಡೇಕರ್, ಅಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಉದಯವೀರ್ ಸಿಧು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ 13 ಶೂಟರ್ಗಳು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಟದ ಮೊದಲ ದಿನ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು 10 ಮೀ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಶರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಋತುವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ್ ರಾಕೇಶ್ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ಶಾಹು ತುಷಾರ್ ಮಾನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವರು. ರುದ್ರಾಂಕ್ಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶು ಧಿಲ್ಲೋನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.