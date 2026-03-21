ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 4ರಿಂದ ಐಟಿಎಫ್‌ ಮಹಿಳಾ ಟೂರ್ನಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಟಿಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು35 ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಮೇ 4ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>₹28 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆನಿಸ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಬು ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಓಪನ್ ಎಟಿಪಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮೃತರಾಜ್ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಜರ್ಮನಿಯ ಫಿಲಿಪ್ ಕೋಲ್ಶ್ರೈಬರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಐಟಿಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು35 ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐಟಿಎಫ್ ಮಹಿಳಾ ಓಪನ್ ಡಬ್ಲ್ಯು 100 ಟೂರ್ನಿ ಹಾಗೂ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.</p>