ಐಟಿಎಫ್‌ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್‌: ರಾಜ್ಯದ ಸ್ನಿಗ್ದಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ನಿಗ್ದಾ ಕಾಂತಾ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜೆ60 ಟೂರ್ನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸ್ನಿಗ್ದಾ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 6–4, 6–4ರಿಂದ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆದ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ನಿಗ್ದಾ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6–2, 3–6, 6–4ರಿಂದ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ದೀಪ್ಶಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು. 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜೆ30 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 6–4, 6–1ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಿಶಾ ನಿಖಿಲ್ ಶಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.