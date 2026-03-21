ಸಿಡ್ನಿ: ಮೈಕಾ ಹಮಾನೊ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು 1–0ಯಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಸಿಡ್ನಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ಟೊಟೆನ್ಹ್ಯಾಮ್' ತಾರೆ ಮೈಕಾ ಅವರು 17ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಲ್ಚಳಕ ತೋರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿದರು. ಈ ಗೋಲು ಗೆಲುವಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು.

ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ದಾಖಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು.

ಜಪಾನ್ ತಂಡವು 2014 ಮತ್ತು 2018ರ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಗೋಲು ಅಂತರದಿಂದ (1–0) ಜಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3.50 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 74,397 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದ್ದು ಈವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಆರು ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ರಹದಾರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಚೀನಾ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು.

12 ತಂಡಗಳಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.