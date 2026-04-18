ಕೋಚ್‌ ನವಲ್ ಸಿಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಜಾವೆಲಿನ್ ಪಟು ಸುಮಿತ್ ದೂರು

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೋಚ್ ನವಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ವರ್ಣ ವಿಜೇತ ಜಾವೆಲಿನ್ ಪಟು ಸುಮಿತ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೂರಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಾರೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಸಾಯ್) ಸುಮಿತ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರು ವುದನ್ನು ಸಾಯ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, 'ನವಲ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಯಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಎಫ್ಐ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಥ್ಲೀಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಯ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ನವಲ್ ಅವರು ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರು 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಜ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಜ್ ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ನವಲ್ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳಾದ ತಮಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು 2020 ಮತ್ತು 2024ರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ವರ್ಣ ವಿಜೇತ ಅಂಟಿಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವಲ್ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಮಿತ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎಫ್64 ವಿಭಾಗದ (ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ವಿಭಾಗ) ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಪದಕದ ಭರಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಂಟಿಲ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಎಫ್ಐ) ಜೊತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವರ ದೂರಿಗೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸೇರಿ ಇತರ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾಯ್ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>