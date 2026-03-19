ಮುಂಬೈ: ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯು ನಗರದ ಸಿಸಿಐ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ದಿನ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

ಭಾರತದ ಓಂ ಸೆಮ್ವಾಲ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಲಾಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐದು ಗೇಮ್ಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಉಭಯ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮ್ವಾಲ್ 3-2 ಅಂತರದ ಕಠಿಣ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಯಾಸಿನ್ ಶೋಹ್ದಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 10-12ರಿಂದ ಸೋತ ನಂತರವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪುಟಿದೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಪಾಕೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 13-11ರಿಂದ ಗೆದ್ದ ಶೋಹ್ದಿ, ನಂತರ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿ 3-1 ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಂಬ್ರೆ ಅಲಿಂಕ್ಸ್, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಸಾ ಟೆರ್ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಲ್ಕಬ್ಬಾನಿ ಭಾರತದ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಂದ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ದಿನದ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಚಿ ಹಿಮ್ ವಾಂಗ್, ಅಯಾನ್ ವಜಿರಳ್ಳಿ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಸೋಫಿಯಾ ಮಾಡೋಸ್ ಶಮೀನಾ ರಿಯಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಯೆಲ್ ರೇ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.

ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೇಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರಾದ ವೀರ್ ಚೋತ್ರಾನಿ, ಜೋಶ್ನಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಮಿತ್ ಟಂಡನ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.