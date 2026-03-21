ಸ್ಕ್ವಾಷ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನಾಹತ್‌ ಸಿಂಗ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಭಾರತದ, ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತನ್ವಿ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೋಷ್ನಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರು 1–3ರಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ನಡೀನ್ ಎಲ್ ಹಮ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಅನಾಹತ್ 3–0ಯಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಹ್ವೀತ್ರಾ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ತನ್ವಿ 3–1ರಿಂದ ಐನಾ ಅಮೇನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಹನಾ ಮೋತಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 3–2ರಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಯಾಸ್ಮಿತಾ ಜಡೀಶ್ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಹತ್ ಅವರು ತನ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮೋತಾಜ್ ಅವರು ಹಮ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ವೀರ್ ಚೊತ್ರಾನಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.