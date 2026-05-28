ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.

ಪುದುಚೇರಿಯ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 62–67ರಿಂದ ಛತ್ತೀಸಗಢ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 7–2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಲಕಿಯರು ನಂತರ ಲಯ ತಪ್ಪಿದರು. ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಛತ್ತೀಸಗಢ ತಂಡವು 31–24 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಶ್ರಾವಣಿ ಶಿವಣ್ಣ 16, ನಿಧಿ ಉಮೇಶ್ 14 ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಾ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಐದು ಅಂಕಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಛತ್ತೀಸಗಢ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ತಂಡವು 68–54ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.