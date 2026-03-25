ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮೀರಠ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ 38ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಬಿ. ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ನಾಯಕತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 32–26 ರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮನೋಜ್ 22 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಉಪನಾಯಕ ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್ 10 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 27–23ರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ 33–20ರಿಂದ ಪುದುಚೇರಿ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ತನುಷಾ ನಾಯಕತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 25–15ರಿಂದ ಮೇಘಾಲಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ 29-20ರಿಂದ ಒಡಿಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.