ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ರಾಜ್ಯದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ರಾಯಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು.

ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 15 ಚಿನ್ನ, ಐದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಜುಪಟುಗಳು ಶನಿವಾರ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟು 123 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಈಜಿನಲ್ಲಿ 'ಪವರ್ಹೌಸ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಮಣಿಕಂಠ ಎಲ್. ಎಂಟು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಧೋನೀಶ್ ಎನ್. ಐದು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ಆರು ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಸ್ಸಾಂ (69 ಅಂಕ) ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ (31 ಅಂಕ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.

ಒಡಿಶಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು 102 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತು. 50 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಮೇಘಾಂಜಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ಆರು ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. ಆತಿಥೇಯ ಛತ್ತೀಸಗಢ (38 ಅಂಕ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.

ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಧೋನೀಶ್ ಎನ್. ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಪುರುಷರ 50 ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 31.39 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ಅಸ್ಸಾಂನ ನಿಬಿರ್ ಕ್ರೋವ್ (31.31ಸೆ) ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.

ಕೂಟದ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಒಡಿಶಾ (7 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ, 10 ಕಂಚು) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅತಿಥೇಯ ಛತ್ತೀಸಗಢ (1 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ, 3 ಕಂಚು) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.