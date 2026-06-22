<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು/ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿನವ್ ಗರ್ಗ್, ಧ್ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಶೈನಾ ಮಣಿಮುತ್ತು ಅವರು ಜಪಾನ್ನ ಯತ್ಸುಶಿರೊದಲ್ಲಿ ಇದೇ 26ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯಾ ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಆದರ್ಶಿಣಿ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ. ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತನ್ವಿ ಪತ್ರಿ ಅವರು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಭಿನವ್ ಹಾಗೂ ತನ್ವಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಮೇ’ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅವಳಿ ಸಹೋದರರಾದ ಪವನ್ ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ಎಸ್. ಅವರು ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅದಿತಿ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಜೋಡಿ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಭಾರತ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ.</strong></p>.<p><strong>ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಬಾಲಕರು:</strong> ಅಭಿನವ್ ಗರ್ಗ್, ದೇವ್ ರೂಪರೇಲಿಯಾ, ಜಗಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಖಂಗುರಾ, ಧ್ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್. ಬಾಲಕಿಯರು: ತನ್ವಿ ಪತ್ರಿ, ತನ್ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ಲೂರಿ, ಆದರ್ಶಿಣಿ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ., ಶೈನಾ ಮಣಿಮುತ್ತು.</p>.<p><strong>ಡಬಲ್ಸ್: ಬಾಲಕರು:</strong> ಪವನ್ ಎಸ್.– ಪುನೀತ್ ಎಸ್., ಅಮರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್– ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಅಗ್ರವಾಲ್. ಬಾಲಕಿಯರು: ದಿಯಾ ಭೀಮಯ್ಯ ಬಿ.– ಬರೂನಿ ಪಾರ್ಶವಾಲ್, ದುರ್ಗಾ ಇಶಾ ಕಂಡ್ರಪು– ಕೀರ್ತಿ ಮಂಚಾಲ.</p>.<p><strong>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್</strong>: ಪುನೀತ್ ಎಸ್.– ಅದಿತಿ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್, ಬಿಜೋರ್ನ್ ಜೈಸನ್– ಡಿಯಾಂಕಾ ವಾಲ್ದಿಯಾ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>