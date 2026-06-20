<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹರ್ಷದ್ ಶಾದಿಶ್ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಎಚ್.ಎನ್. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಯೋನೆಕ್ಸ್-ಸನ್ರೈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಪಿಇಟಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರಿಂದ ಜೂನ್ 20ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ 20–22, 21–17, 21–16ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಹರ್ಷದ್ ನಂತರ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಕ್ಷಾ 21–18, 10–21, 21–13ರಿಂದ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು.</p><p><strong>ವಿಜೇತರು:</strong></p><p><strong>ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ:</strong></p><p><strong>ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್:</strong> ಆಶಿತ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಅವರು 21–13, 22–20 ರಿಂದ ಕಿಷಲ್ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು</p><p><strong>ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್:</strong> ಅಮೃತಾ ಪಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು 21–15, 21–18 ರಿಂದ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಅಠಾವಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ನೀಲುರಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು</p><p><strong>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್:</strong> ಅಶಿತ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಪಿ. ಅವರು 21–14, 21–14 ರಿಂದ ವೈಭವ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಕರ್ಣಿಕಾಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ </p><p><strong>19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು:</strong></p><p><strong>ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್:</strong> ಹರ್ಷದ್ ಶಾದಿಶ್ 18–21–21–13,21–8 ರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು </p><p><strong>ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: </strong>ದಿಶಾ ಸಂತೋಷ್ 21–18,21–16 ರಿಂದ ಆಶಿದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು</p><p><strong>ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್:</strong> ಮಯೂಖ್ ಡಿ.ಬಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು 13–21, 21–19, 23–21ರಿಂದ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಯದುನಂದನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ </p><p><strong>ಬಾಲಕಿಯರ್ ಡಬಲ್ಸ್:</strong> ನಿಧಿ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವರು 18–21,21–15,21–12ರಿಂದ ರಕ್ಷಾ ಎನ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಅಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು </p><p><strong>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್:</strong> ಕೆ.ಯದುನಂದನ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಅಕ್ಷರ ಅವರು 21–22, 14–21, 21–17ರಿಂದ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸುಹಿನಾ ರಾಯ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>