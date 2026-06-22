ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports

ಫಿಡೆ ರೇಟೆಡ್‌ ಚೆಸ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ಅಧೃತ್‌, ಅರುಷಿಗೆ ಕಿರೀಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 14:39 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 14:39 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
(ಎಡದಿಂದ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧೃತ್‌ ದಾಸ್‌ ಪುರಕಾಯಸ್ಥ ವೆಂಕಟನಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಲ್ಲಾಡಿ ದೀಪ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅರುಷಿ ಸೆವೆರಿನ್‌ ಹೆಲೆನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ
(ಎಡದಿಂದ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧೃತ್‌ ದಾಸ್‌ ಪುರಕಾಯಸ್ಥ ವೆಂಕಟನಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಲ್ಲಾಡಿ ದೀಪ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅರುಷಿ ಸೆವೆರಿನ್‌ ಹೆಲೆನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ
Chess

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT