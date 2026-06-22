<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧೃತ್ ದಾಸ್ ಪುರಕಾಯಸ್ಥ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಫಿಡೆ ರೇಟೆಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರುಷಿ ಸೆವೆರಿನ್ ಹೆಲೆನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಚೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 176 ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 41 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಫಿಡೆ ರೇಟೆಡ್ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಒಂಬತ್ತು ಸುತ್ತುಗಳ ಸ್ವಿಸ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಸ್ಆರ್ಎನ್ ಮೆಹ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧೃತ್ 9 ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ 7.5 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾದರು. ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ತಲಾ 7 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟೈ–ಬ್ರೇಕರ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ವೆಂಕಟನಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಷತ್ ಸುರೇಕಾ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಷಿ 9 ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ 8 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೀಪ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 7.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಅನಘಾ ಕೆ.ಜಿ.ಆರ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ ಶಾರದೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>