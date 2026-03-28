ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಪನ್‌ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5 ಪದಕ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಪನ್ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಐದು ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.

ಸರ್ವಜೀತ್, ಯಶಸ್ ಡಿ., ರೀಹಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರ 4x100 ಮೀ. ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ (42.03 ಸೆಕೆಂಡು) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಟಗಾರರು 41.58 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

4x100 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ ಅಹಮದ್, ಸೃಷ್ಟಿ ವಿ., ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಎಂ.ವೈ. ಹಾಗೂ ಲೇಖನಾ ಎಸ್.ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರಾದರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ (45.69 ಸೆ.) ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಚಂಡೀಗಢ (45.44 ಸೆ.) ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ (45.92 ಸೆ.) ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದವು.

ಪುರುಷರ 4x400 ಮೀ. ರಿಲೇ, ಮಹಿಳೆಯರ 4x100 ಮೀ. ಮತ್ತು 4x400 ಮೀ. ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.