<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 79ನೇ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಈಜಿನಲ್ಲಿ ‘ಪವರ್ ಹೌಸ್’ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ, ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು ಐದು ಸ್ವರ್ಣ, ಮೂರು ರಜತ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 10 ಚಿನ್ನ, ತಲಾ ಆರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><strong>ದಿನಿಧಿ ದಾಖಲೆ:</strong> ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಈಜುತಾರೆ ದಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 56.57 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಹ್ನಾಬಿ ಕಶ್ಯಪ್ (ಅಸ್ಸಾಂ) ಮತ್ತು ರುಜುಲಾ ಎಸ್. (ಕರ್ನಾಟಕ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಮೆಡ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಶೋನ್ ಗಂಗೂಲಿ (4ನಿ.24.80ಸೆ) ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅದ್ವೈತ್ ಪಿ. ರಜತ ಗೆದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಾಂಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. </p>.<p>ಪುರುಷರ 1500 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಆರ್ಯನ್ ನೆಹ್ರಾ (1ನಿ.14.88ಸೆ) ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ದರ್ಶನ್ ಎಸ್. (15:38.00) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. </p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಿಧಿ (4:25.76) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. 200 ಮೀ. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ನೈಶಾ (2:21.64) ರಜತ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. 4x100 ಮೆಡ್ಲೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ, ಸೂರ್ಯ ಜೋಯಪ್ಪ, ಚಿಂತನ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಪಿ.ವಿ. ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>