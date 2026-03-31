400 ಮೀ. ಓಟ: ರಾಜ್ಯದ ರಾಮುಗೆ ರಜತ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಮು ಅವರು ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ‘ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ’ ಆದಿವಾಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪುರುಷರ 400 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. ಇದು, ಕೂಟದ ಏಳನೇ ದಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಏಕೈಕ ಪದಕ.</p>.<p>ರಾಮು ಅವರು ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 49.60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ಗುಜರಾತ್ನ ಸಂತೋಷ್ಭಾಯಿ ಗಾನ್ವಿತ್ (49.332 ಸೆ.) ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಿಸಿದರೆ, ಒಡಿಶಾದ ನೋಬಲ್ಕುಮಾರ್ ಕಿಸಾನ್ (49.335 ಸೆ.) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>19 ಚಿನ್ನ, 7 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 7 ಕಂಚು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 33 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕವು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಒಡಿಶಾ (13 ಸ್ವರ್ಣ, 8 ರಜತ ಮತ್ತು 15 ಕಂಚು) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ 14 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (7 ಚಿನ್ನ, 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 5 ಕಂಚು) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೊರೇನ್ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಒರೋಣ್ (12.73 ಸೆ.) ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೂಟದ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ/ಓಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ (10.58 ಸೆ.) ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರೆ, ಆತಿಥೇಯ ಛತ್ತೀಸಗಢದ ತಿಲಕ್ ಬಾರ್ಸೆಲ್ (10.87 ಸೆ.) ರಜತ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಒಡಿಶಾದ ಅತೀಶ್ ಕಿಂದೊ (10.91 ಸೆ.) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪೃಥ್ವಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ (12.73 ಸೆ.) ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರುದುಒಲ್ಹೂನೊ ಬೆಲಹೊ (12.90 ಸೆ.) ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪುಟುಲ್ ಬಕ್ಷಿ (13.03 ಸೆ.) ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋವಾದ ಮಾನಸಿ ಕುನಕಲ್ಕ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಟ್ಪಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು.</p>