ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಕ್ರೀಡೆ: ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚಿದ ಮಣಿಕಂಠ

ರಾಯಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್.ಮಣಿಕಂಠ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಮಿಂಚಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು

ಮೂರನೇ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟು 13 ಚಿನ್ನ, ಐದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದು ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಆರು ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ, 9 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಒಡಿಶಾ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ (2 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ, 2 ಕಂಚು) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ಛತ್ತೀಸಗಢ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ತಲಾ ಆರು ಪದಕ (3 ಬೆಳ್ಳಿ, 3 ಕಂಚು) ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.

30 ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು 3,800 ಮಂದಿ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಚರಿ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಹಾಕಿ, ಈಜು, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಲ್ಲಕಂಭ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರು ಪುರುಷರ 50 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು 100 ಮೀ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ 50 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಧೋನೀಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಹಾಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಘಾಂಜಲಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೂಟದ ಮೂರನೇ ಚಿನ್ನ. ಅವರು 38.23 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿತಲುಪಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಭಗತ್ (39.57 ಸೆ.) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇದು ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಈಜುಗಾತಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬೆಳ್ಳಿ.