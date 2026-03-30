ಆದಿವಾಸಿ ಕ್ರೀಡೆ: ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹನ್‌, ಮನೀಷಾಗೆ ಚಿನ್ನ

ರಾಯಪುರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಹನ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಬಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ಕುಸ್ತಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ದಿನೇಶ್ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ 12–8ರಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಸ್ಕಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.

17 ಚಿನ್ನ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 5 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 28 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಒಡಿಶಾ (9 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 10 ಕಂಚು) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪುರುಷರ 65 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಲಾಯಂ ಖಾರ್ವಾರ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಕೇಶ್ ಮೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆ.ವಿ. ಕೆಂಪಣ್ಣವರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ರಾಯ್ಪುರದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ತಂಡವು 8-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಿಜೋರಾಂ ತಂಡವು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.