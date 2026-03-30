ಕುಸ್ತಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್‌, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಡಬಲ್‌ ಚಿನ್ನ

ರಾಯಪುರ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಲ್ವಾನರು ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ತಲಾ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.

ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂನಮ್ ಓರಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 6–3 ಅಂತರದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಗೀತಾ ಕೆ. ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.

ಪುರುಷರ 67 ಕೆಜಿ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಅಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಡಾ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಕೇಶ್ ವಾಸ್ವಾ ಅವರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.

ನವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (97 ಕೆಜಿ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್) ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೌಧರಿ (ಮಹಿಳೆಯರ 62 ಕೆಜಿ) ಅವರ ಮೂಲಕ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಲಭಿಸಿದವು.

ಮಿಜೋರಾಂನ ಜೊಸಾಂಗ್ ಜುವಾಲಿ (ಮಹಿಳೆಯರ 86+ ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಜೊಹ್ಮಿಂಗ್ಮಾವಿಯಾ (ಪುರುಷರ 110+ ಕೆಜಿ) ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಿಜೋರಾಂನ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿತು.

15 ಚಿನ್ನ, ಆರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 4 ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕವು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಒಡಿಶಾ (9 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ, 10 ಕಂಚು) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಂಬೊ ಲಪುಂಗ್ ಅವರು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು (5 ಚಿನ್ನ, 1 ಬೆಳ್ಳಿ, 2 ಕಂಚು) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ನೆರವಾದರು. ಪುರುಷರ 100 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಬೊ ಒಟ್ಟು 299 ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು. ಅಸ್ಸಾಂ (4 ಚಿನ್ನ, 9 ಬೆಳ್ಳಿ, 9 ಕಂಚು) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.