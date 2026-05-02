ಹಾಕಿ: ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಾಪೋಕ್ಲು

ಮಡಿಕೇರಿ: ಪಾಂಡಂಡ ಕುಟ್ಟಪ್ಪನವರು 1997ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿಯ 26ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಚೇನಂಡ ಹಾಕಿ ಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸರಿಸುಮಾರು 26 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಮತ್ತು ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರೇ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಳಂಗಡ ಮತ್ತು ಪರದಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗೆ ನಂತರ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಕಡಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2ನೇ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 116 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಆಗ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮರುವರ್ಷ 1999ರಲ್ಲಿ ಕಾಕೋಟು ಪರಂಬುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಮತ್ತು ಕೂತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದವು. 2002ರಲ್ಲಿ ಹುದಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.