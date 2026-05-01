ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಮತ್ತು ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಶನಿವಾರ (ಮೇ 2) ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ತಂಡವು 4–3ರ ಅಂತರದಿಂದ ಪರದಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವು ಪಳಂಗಡ–ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ನಡುವೆ ರೋಚಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ 2–1ರಿಂದ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ಕದ ತಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ 5ಎ ಹಾಕಿ; ಕೇಚೆಟ್ಟಿರ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಕಂಬೀರಂಡ– ಕೇಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ 5ಎ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವೂ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಚೆಟ್ಟಿರ 2–1ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>