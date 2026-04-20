ಕರೋಟಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ

ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಕರೋಟಿರ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯು ತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 5-4ರಿಂದ ನಾಯಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ 'ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್'ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ, ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಮೂವತ್ತೊಕ್ಲು) 2-1 ರಿಂದ ಮಾಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನಾಗಂಡ 2-0ಯಿಂದ ತೀತಿಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಚಂದುರ 1-0 ರಿಂದ ಮಾಚಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಅಪ್ಪನೆರವಂಡ 3-2ರಿಂದ ಚಿಂಡಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಪುಲಿಕೋಟು) 4-1ರಿಂದ ಶಾಂತೆಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬಿದ್ದಾಟಂಡ 4-0ಯಿಂದ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಮಣವಟ್ಟಿರ 3-1ರಿಂದ ಅಲ್ಲಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ನಾಪಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಚೌರೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಸೋಮೆಯಂಡ 3-0ಯಿಂದ ಮಳವಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನೆರವಂಡ 4-0ಯಿಂದ ಮಾದೆಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು. ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಹರಿಹರ) 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಐತಿಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಸುಳ್ಳಿಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕೊಲ್ಲಿರ 4-1ರಿಂದ ಚೆಂಗಲಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಅರಮನೆಮಾಡ 1-0ರಿಂದ ಉದ್ದಿನಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ನಂದೇಟಿರ 1-0ಯಿಂದ ಪಾಲೆಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಪಂದ್ಯಗಳ ಕಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೋಟೆರ ಮತ್ತು ಚೇಂದೀರ, ಮುಂಡಿಯೋಳಂಡ ಮತ್ತು ಅಂಜಪರವಂಡ, ಕೂತಂಡ ಮತ್ತು ಕಾರೇರ, ಕೋಳೆರ ಮತ್ತು ಮಾಚಿಮಂಡ, ಮೇವಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಏ. 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಯಕಂಡ ದೀಪುಚಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>