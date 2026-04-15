ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವ

ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯ ಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಕರ್ತಚೀರ ತಂಡದ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಕರ್ತಚೀರ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಟಿಕಾಳಂಡ ತಂಡದ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರು 'ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಾಜಿ ಒಲಂಪಿಯನ್ ಎಂ.ಎಂ.ಸೋಮಯ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮನೆಯಪಂಡ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಲು ಬಂದವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಂಡ ತಂಡವು ಬಲ್ಟಿಕಾಳಂಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ, ಮಾರ್ಚಂಡ ತಂಡ ಮಾಣಿರ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ 6–0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು. ಸೋಮೆಯಂಡ ತಂಡ ಗಾಡಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕೊಂಗೆಟೀರ ತಂಡ ಬಡ್ಡೀರ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದ ಗೆಲವು ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮಣವಟ್ಟೀರ ತಂಡ 4–0ಯಿಂದ ಅಜ್ಜಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ತಂಡವು 4-0ಯಿಂದ ಬಾಳೇಕುಟ್ಠಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಲ್ಲೇಟೀರ ತಂಡ 3–0ಯಿಂದ ಮುಂಡೋಟಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಚಂಗುಲಂಡ ತಂಡ 3–0ರಿಂದ ಆಪಾಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಲ್ಲಾಜಿರ ತಂಡ 2–0ಯಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕುಂಜಿಲಗೇರಿ) ವಿರುದ್ಧ; ಮೈಂದಪಂಡ ತಂಡ 2-0 ರಿಂದ ಕೇತಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಶಿವಚಾಳಿಯಂಡ ತಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಕರ್ತಚೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಪಳಂಗಂಡ ತಂಡ 2–0ಯಿಂದ ಪಾಲಂದೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಕೇಲೇಟಿರ 1–0ಯಿಂದ ಬೇಪಡಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಟಂಡ 4–3ರಿಂದ ಚಪ್ಪಂಡ ವಿರುದ್ದ; ಪಾಡೆಯಂಡ 3–2ರಿಂದ ಬಾದುಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದವು. ಉಳಿದಂತೆ, ಚಿಮ್ಮಣಮಾಡ ತಂಡ 2-1ರಿಂದ ಕನ್ನಿಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮುಂಡಿಯೋಳಂಡ ತಂಡ 2-1ರಿಂದ ಅಲ್ಲಾರಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಗಡ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಂಡ ತಂಡವು 3-1ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಪುಲಿಕೋಟು), ಸುಳ್ಳಿಮಾಡ ಮತ್ತು ಐಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡಗಳು ವಾಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>