ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿ‌: ಖಚಿತವಾಗದ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರು ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಸೈಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತನಾಗುವ ಆಟಗಾರ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜು ವೆಂಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನನ್ನೊಬ್ಬಳಿಂದ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇದೆ. ನಾನು ಆಡುತ್ತೇನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಅವರು ಬುಧವಾರ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ಸೈಪ್ರಸ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೊದಲು ಹಂಪಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಂಪಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಆದರೆ ತಾಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಫಿಡೆ ಸಿಇಒ ಎಮಿಲ್ ಸುತೊವ್ಸ್ಕಿ ಅವರು 'ಅಲ್ಲಿ (ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ) ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ.</p>.<p>ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ದ್ವೀಪದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪವಾದ ಸೈಪ್ರಸ್, ಟರ್ಕಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಜೊತೆ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಆರ್.ವೈಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>