ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?: ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿದ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ದಂಡಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನೇನೂ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದೂ ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ (ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ) ನಡೆಯುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗೆ, ಅದೂ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಆಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೆದುರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಾಗರದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇಶ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಂಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಡೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದ ಅವರು ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>