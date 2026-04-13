ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿಕ್ ಎಂ. ಅವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿ– 4ರ ಪುರುಷರ 110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೃಷಿಕ್ ಅವರು 13.72 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ತೇಜಸ್ ಶಿರ್ಸೆ, ಅನುಭವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಟಿ. ಅವರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೃಷಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.

20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ರಾವಲ್ ಅವರು 2 ನಿ., 10.25 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ, ಮೊದಲಿಗರಾದರು.

ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಭರ್ಜಿಯನ್ನು 49.80 ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿ–3ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ತಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಗೈರಾದರು

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ