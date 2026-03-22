ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಎಸ್ಎಚ್ಎ 'ಬಿ' ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್ ಎದುರು ಜಯಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಾಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಎಚ್ಎ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ತಂಡವು 7–1ರಿಂದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎದುರು ಗೆದ್ದಿತು. ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಕಾರ್ತಿಕ್ (11ನೇ ನಿ, 32ನೇ ನಿ), ವಿನಿಷ್ (18ನಿ, 35ನಿ), ಅಜಯ್ (41ನಿ, 42ನಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ (37ನಿ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತಂಡದ ಕೆ.ಜೆ. ಗಗನ್ (31ನಿ) ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.ಎ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.