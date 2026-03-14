ನಯೀಮ್‌– ರಾಯನ್‌ ಮಿಂಚು; ಆ್ಯಷ್ಕೊ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಯೀಮ್ ಹಾಗೂ ರಾಯನ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಆ್ಯಷ್ಕೊ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಚ್ಎ 'ಬಿ' ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 14–0ಯಿಂದ ಧಾರವಾಡದ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಾಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಎಚ್ಎ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಷ್ಕೊ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗೋಲುಗಳ ಮಳೆಗರೆದರು. ನಯೀಮ್ (2ನೇ, 49ನೇ, 55ನೇ ಹಾಗೂ 56ನೇ ನಿ.) ನಾಲ್ಕು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರೆ ರಾಯನ್ (31ನೇ, 35ನೇ ಹಾಗೂ 45ನೇ ನಿ.) ಮೂರು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ (12ನೇ ಹಾಗೂ 14ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ್ (26ನೇ ಹಾಗೂ 54ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾನ್ ಬಾಸ್ಕೊ (6ನೇ ನಿ.), ಶ್ಯಾಮ್ (16ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ (28ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.</p>