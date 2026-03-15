<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಪನ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮುಬಾಸಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ, ಹಾಸನದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ 7.87 ಮೀ. ಜಿಗಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (7.59 ಮೀ.) ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಸ್.ಶರಣ್ (7.78 ಮೀ.) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಸ್ವಿನ್ ಅಲ್ಡ್ರಿನ್ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂ.ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ವರ್ಣ ಗೆದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ (6.48 ಮೀ.) ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಎಂದು ಮುಬಾಸಿನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>28 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ (5.26 ಮೀ.) ರತಜ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯರನ್ ಎಸ್. (6.89 ಮೀ.) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು</strong></p>.<p><strong><ins>ಪುರುಷರು</ins></strong></p><p><strong>ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್</strong>: ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ (ಕರ್ನಾಟಕ; 7.87 ಮೀ.)–1, ಎಸ್.ಶರಣ್ (ತಮಿಳುನಾಡು; 7.78 ಮೀ.)–2.</p>.<p><strong><ins>20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರು</ins></strong></p><p><strong>ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್:</strong> ಯುವರಾಜ್ ಕೆ. (ಎನ್ಸಿಒಟಿ; 7.63 ಮೀ.)–1, ಆಯುಷ್ ಯಾದವ್ (ದೆಹಲಿ; 7.26 ಮೀ.)–2, ಧನುಷ್ ರಾಜ್ (ಕೇರಳ; 7.06 ಮೀ.) –3</p><p><strong>ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್</strong>: ಆರ್.ಹರಿಹರನ್ ರಮೇಶ್ (ತಮಿಳುನಾಡು; 4.55 ಮೀ.)–1, ಅಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ; 4.5 ಮೀ.)–2, ಆಶಿಷ್ ಯಾದವ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ; 4.40 ಮೀ.)–3.</p>.<p><strong><ins>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರು</ins></strong></p><p><strong>ಹೈಜಂಪ್:</strong> ದೇವಕ್ ಭೂಷಣ್ (ಕೇರಳ; 2.03 ಮೀ.), ಜುಬಿನ್ ಗೊಹೈನ್ (ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು; 1.95 ಮೀ.)–2, ವೀರೇಂದ್ರ ಆರ್. (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ; 1.85 ಮೀ.)–3.</p><p><strong>ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್:</strong> ರಾಜೀವ್ ರಾಯ್ (ಎನ್ಸಿಒಟಿ; 7.45 ಮೀ.)–1, ಸಾಗರ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ; 7.07 ಮೀ.)–2, ಆ್ಯರನ್ (ಕರ್ನಾಟಕ; 6.89 ಮೀ.)–3.</p>.<p><strong><ins>ಮಹಿಳೆಯರು</ins></strong></p><p><strong>ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್</strong>: ಮುಬಾಸಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ; 6.38 ಮೀ.)–1, ಭಾವನಿ ಯಾದವ್ –2, ಕುಸುಮಾ ಆರ್. (ಎಬಿಎಸ್ಎಫ್)– 3. </p><p><strong>ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್</strong>: ಬರಾನಿಕಾ ಇಳಂಗೊವನ್ (ತಮಿಳುನಾಡು; 4.10ಮೀ.)–1, ಸಿಂಧು ಶ್ರೀ (ಎನ್ಸಿಒಬಿ; 3.95 ಮೀ.)–2, ಬಬಿತಾ ಪಟೇಲ್ (ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್; 3.90 ಮೀ.)–3. </p><p><strong>ಹೈಜಂಪ್</strong>: ಪೂಜಾ (ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು, 1.76 ಮೀ.)–1; ಕೆವಿನಾ ಎ.ಎ. (ರಾಜಸ್ಥಾನ; 1.74 ಮೀ.)–2, ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಟೀಲ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ; 1.71 ಮೀ.)–3.</p>.<p><strong><ins>20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರು</ins></strong></p><p><strong>ಹೈಜಂಪ್</strong>: ಪೂಜಾ (ಎಬಿಎಸ್ಎಫ್; 1.74 ಮೀ.)–1.</p><p><strong><ins>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರು</ins></strong></p><p><strong>ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್</strong>: ಕಶೀಶ್ (ಹರಿಯಾಣ; 5.58 ಮೀ.)–1, ಎಂ.ಜೆನಿಸ್ಟಾ ಶಾನು (ತಮಿಳುನಾಡು; 5.47 ಮೀ.)–2, ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕರ್ಕ್ (ಕರ್ನಾಟಕ; 5.26 ಮೀ.)–3.</p>