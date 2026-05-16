ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌: ಲವ್ಲಿನಾ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌

ಪಟಿಯಾಲ (ಪಿಟಿಐ): ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ, ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನರೇಂದರ್ ಬರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದು, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಪರ್ವೀನ್ ಹೂಡಾ, ಸುಮಿತ್ ಕುಂದು, ಅಂಕುಶ್ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ಪೊಖಾರಿಯಾ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಟ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>