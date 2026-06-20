ಮಕಾವು ಓಪನ್‌: ಸೆಮಿಗೆ ಅಶ್ಮಿತಾ

<p>ಮಕಾವು (ಚೀನಾ): ಭಾರತದ ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಾಲಿಹಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕಾವು ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಸ್ಸಾಂನ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ21–16, 21–18ರಿಂದ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ಮಿನ್ ಸುನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಶ್ಮಿತಾ ಅವರು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗಾ ಯೂನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನ್ ಅವರು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬುಸಾನನ್ ಒಂಗ್ಬಮ್ರುಂಗ್ಫನ್ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್) ಅವರಿಂದ ವಾಕ್ಓವರ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಅನ್ಮೋಲ್ ಖರ್ಬ್ ಅವರಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಹಾನ್ ಕ್ವಿಯಾನ್ ಷಿ ಎದುರು 21–14,15–21, 13–21ರಿಂದ ಸೋತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-4-1739067278</p>