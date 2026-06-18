ರೌನಕ್‌, ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಶುಭಾರಂಭ

<p>ಮಕಾವು (ಚೀನಾ) (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ರೌನಕ್ ಚೌಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ಮೋಲ್ ಖರ್ಬ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಕಾವು ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 96ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರೌನಕ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 18–21, 21–15, 21–19ರಿಂದ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ವು ಝೆ ಯಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾದ ಹು ಝಿಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಅವರು 32ರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 21–13, 21–16ರಿಂದ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಮುತಿಯಾರಾ ಆಯು ಪುಸ್ಪಿತಸರಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಗೊಹ್ ಜಿನ್ ವೀಯಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ತರುಣ್ ಮನ್ನೆಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 15–21, 21–17, 21–14ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ರಿತ್ವಿಕ್ ಸಂಜೀವಿ ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು 18–21, 11–21ರಿಂದ ರಿಚೀ ದೂತ ರಿಚಾರ್ಡೊ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇಶಾರಾಣಿ ಬರೂವಾ ಮೂರು ಗೇಮ್ ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21–16, 19–21, 21–14ರಿಂದ ಹುಂಗ್ ಯಿ ಟಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ಮಿತಾ ಚಾಲಿಹಾ ಅವರು 21–14, 11–6ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ತುಂಗ್ ಚಿಯಾವು ತಾಂಗ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.</p>.<p>ರಕ್ಷಿತಾ ಶ್ರೀ ರಾಮರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯಾನ್ಷಿ ವಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೂ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಆದರೆ, ಆಕರ್ಷಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಾ ಲೆಲೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-43-1780327624</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>