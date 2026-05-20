ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌: ಪ್ರಧಾನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಶ್ಮಿತಾ

ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಾಲಿಹಾ ಅವರು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತೈಪೆಯ ಪಾಯ್ ಯು–ಪೊ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಶ್ಮಿತಾ 21–23, 21–26, 21–16 ರಿಂದ ಯು–ಪೊ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 56ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ತಲಿಟಾ ರಾಮಧಾನಿ ವಿರ್ಯವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಆಕರ್ಷಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಸವಾಲು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಗಾ ಯುನ್ ಎದುರು 21–15, 20–22, 7–21ರಲ್ಲಿ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ಹರಿಹರನ್–ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜಯ: ಭಾರತದ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಹರಿಹರನ್ ಅಮ್ಸಕರುಣನ್ –ಎಂ.ಆರ್.ಅರ್ಜುನ್ ಜೋಡಿ 21–19, 21–15 ರಿಂದ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸೋದರ ಜೋಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟೊ ಪೊಪೊವ್– ಟೋಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಪೊಪೊವ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>