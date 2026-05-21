ಮಾಳವಿಕಾ, ಅಶ್ಮಿತಾ ಮುನ್ನಡೆ; ಲಕ್ಷ್ಯ, ಪ್ರಣಯ್ ನಿರ್ಗಮನ

ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋಡ್, ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಾಲಿಹಾ ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಸೋತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ನಿರಾಸೆ ಕಾಡಿತು.</p>.<p>ಮಾಳವಿಕಾ ಮೂರು ಗೇಮ್ಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯವೊನೆ ಲಿ (ಜರ್ಮನಿ) ಅವರನ್ನು 21–17, 16–21, 21–9 ರಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅಶ್ಮಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 56ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಲಿತಾ ರಾಮಧಾನಿ ವಿರ್ಯವನ್ (ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ) ಅವರನ್ನು 21–16, 21–13 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಾಗ್ 19–21, 21–18, 21–19 ರಿಂದ ಕೊರಿಯಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಗಾ ಯುನ್ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಬದಿಗೊತ್ತಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 38ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝಕಿ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ 17–21, 11–21 ರಿಂದ ಮಣಿದರು. ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಣಯ್ ಅವರು ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ, ಜಪಾನ್ನ ಕೊಡೈ ನರವೋಕಾ ಅವರೆದುರು 17–21, 22–20, 22–24 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು 15–21, 1–6 ರಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಲನಿಯರ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ತರುಣ್ ಮನ್ನೆಪಲ್ಲಿ 21–17, 14–21, 8–21ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತೈಪೆಯ ವಾಂಗ್ ಪೊ–ವೀ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>