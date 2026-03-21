ಇಂದೋರ್: ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಪಿಎಸ್ಪಿಬಿ) ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಮಾನವ್ ಠಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಘೋರ್ಪಡೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮಾನವ್ 4-1 (11-2, 11-4, 6-11, 11-9, 11-3) ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ನ (ಆರ್ಎಸ್ಪಿಬಿ) ಜೀತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ 4-3 (11-6, 12-14, 11-5, 9-11, 13-11, 6-11, 11-8)ರಿಂದ ಪಿಎಸ್ಪಿಬಿಯ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. 21 ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವರು 16 ವರ್ಷದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಅವರಿಂದ ಏಳು ಗೇಮ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.

ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕುರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ಮತ್ತು ಸುಹಾನಾ ಸೈನಿ (ಹರಿಯಾಣ) ಜೋಡಿಯು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಐದು ಗೇಮ್ಗಳ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 3-2 (11-9, 11-7, 9-11, 13-15, 12-10) ಅಂತರದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅನಿಕೇತ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರೀತಿ ರಾಯ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ದಿವ್ಯಾಂಶಿಗೆ ಗೌರವ: ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ 'ಡಿ. ವಿಶ್ವ ಟ್ರೋಫಿ'ಯನ್ನು ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಭೌಮಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಿಯಾ ಚಿತಳೆ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವ ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಅವರು ಐಟಿಟಿಎಫ್ ಯೂತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.