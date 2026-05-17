ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಷಿಪ್‌ ಮೇ 26ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ರೈಫಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಂಗಳೂರು ಓಪನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮೇ 26ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ರೈಫಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, 'ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯ ಜುಗುಲ್ ಟವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೂಟರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಶೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಶೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶೋಟರ್ಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ' ಎಂದರು.

'ವೃತ್ತಿಪರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ರೈಫಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 2017ರಲ್ಲಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮದು. ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮೀ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಶೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ 32 ಮಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಶೂಟರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ರೈಫಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಿತೇಶ್, ಆಶಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರು.