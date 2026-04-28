ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
'ಮ್ಯಾರಥಾನ್' ಎನ್ನುವ ದೂರದ ಓಟದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ..
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 7:15 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

'ಮ್ಯಾರಥಾನ್' ಎನ್ನುವ ದೂರದ ಓಟದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ..

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದ ಇತಿಹಾಸ, ಅದರ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 42.195 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಓಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಫಿಡಿಪ್ಪಿಡೀಸ್‌ನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಳು
ಲಂಡನ್, ಬೋಸ್ಟನ್, ಟೋಕಿಯೋ, ಬರ್ಲಿನ್, ಚಿಕಾಗೋ, ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ವೈ.ಸಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಆಫ್ರಿಕನ್ನರ ದೈಹಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಓಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ ಓಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಈಜು ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತರ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ.
ಓಟದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಕಿ.ಮೀ, ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ (21.1 ಕಿ.ಮೀ), ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಟ್ರೈಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗಳಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
42.195 ಕಿ.ಮೀ
ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದ ದೂರ
1ಗಂಟೆ 59ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್
ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಾವೆ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸಮಯ
18ನೇ
ಟಿಸಿಎಸ್‌ ವಿಶ್ವ ಟೆನ್‌ಕೆ ಓಟದ ಆವೃತ್ತಿ
1896
ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆರಂಭವಾದ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಟಿಸಿಎಸ್‌ ವಿಶ್ವ ಟೆನ್‌ಕೆ ಓಟ: ಬುರುಂಡಿಯ ರೋಡ್ರಿಗ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

