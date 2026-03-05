<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸರಾಯು ಮತ್ತು ಬಿಂಧುಶ್ರೀ ಅವರ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್.ಸಿ ತಂಡವು ಎಸ್ಎಂಎನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತೃ ಕಪ್ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 63–54ರಿಂದ ರಾಜ್ಮಹಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಓರಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 28–34ರಿಂದ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದ ತಂಡವು 9 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು. ಸರಾಯು ಮತ್ತು ಬಿಂಧುಶ್ರೀ ತಲಾ 20 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಮಹಲ್ ಪರ ನಿಕಿತಾ 19 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. </p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು 86–18ರಿಂದ ಭಾರತ್ ಎಸ್.ಯು ವಿರುದ್ಧ; ಡಿವೈಇಎಸ್ ಮೈಸೂರು 62–28ರಿಂದ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೈಸೂರು ಬಿ.ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಮೌಂಟ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ. 36–14ರಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನಗರ ಬಿ.ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ 59–30ರಿಂದ ವಿವೇಕ್ಸ್ ಎಸ್.ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಜೆಎಸ್ಸಿ 83–31ರಿಂದ ಡಿವೈಇಎಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಿರುದ್ಧ; ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ಸಿ 63–54ರಿಂದ ರಾಜ್ಮಹಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>