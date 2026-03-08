<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ, ಮೌಂಟ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಇಎಸ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡಗಳು ಎಸ್.ಎಂ.ಎನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತೃ ಕಪ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ ತಂಡವು 68–66ರಿಂದ ಜೆಎಸ್ಸಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ಡಿವೈಇಎಸ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡವು 49–28ರಿಂದ ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ, ಮೌಂಟ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ ತಂಡವು 61–42ರಿಂದ ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಬಿ.ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>