<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಿವೇಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಮಾತೃ ಕಪ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 55–04ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇದಿಕಾ (18 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ (13 ಅಂಕ) ಮಿಂಚಿದರು. ಕೋಲಾರ ತಂಡವು ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ದಿನದ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡವು 38–34ರಿಂದ ಭರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ; ಜೆಎಸ್ಸಿ ತಂಡವು 52–23ರಿಂದ ವೈಎಂಎಂಎ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನಗರ ಬಿ.ಸಿ ತಂಡವು 35–24ರಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲ ಬಿ.ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು 48–28ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ ಮೈಸೂರು ತಂಡವು 41–36ರಿಂದ ಎಂಸಿಎಚ್ಎಸ್ ಬಿ.ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>